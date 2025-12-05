Monilokos mantienen vivo el sueño de la Liguilla

Por: Regio Deporte Escobedo, N.L. — En un cierre de torneo no apto para cardíacos, los Monilokos demostraron que no bajan la guardia. Con una autoridad indiscutible, se apuntaron una victoria vital de 2-0 ante la escuadra de Barrios Unidos, manteniendo encendida la vela de la esperanza rumbo a la última jornada de la temporada regular.

El encuentro, disputado en la cancha de “La Isla”, cumplió con las expectativas del máximo circuito de la Especial Zona Uno. Fue un choque de poder a poder entre dos cuadros aguerridos que no escatimaron en esfuerzo, regalando a la afición acciones de peligro y destellos de calidad dignos de la categoría.

Los Héroes de la Jornada La balanza se inclinó a favor de los actuales subcampeones gracias a la contundencia de sus artilleros. Jonhy Záens y Jonhy “Pibe” Chávez aparecieron en el momento justo, firmando sendos goles que valieron tres puntos de oro.

En Busca del Milagro La historia parece repetirse para los Monilokos. Los actuales vicecampeones se encuentran en una situación crítica pero familiar: necesitan una combinación de resultados en la última fecha para colarse entre los ocho grandes que asistirán a la “Fiesta Grande” de los playoffs en Escobedo.

Cabe recordar que la temporada anterior vivieron un escenario similar, logrando la clasificación de último minuto para terminar disputando la Gran Final.

Datos del Partido