Mohamed señala al Play-In como causa de desgaste

Luego de sellar el pase de Toluca a las semifinales del Apertura 2025 al despachar a FC Juárez (global 2-1), el técnico bicampeón Antonio Mohamed puso el dedo en la llaga del formato de competencia, sugiriendo que el Play-In distorsiona la verdadera capacidad de los contendientes de la Liguilla.

A pesar de la victoria, el “Turco” se mostró crítico con las condiciones desiguales que genera el novedoso sistema, pues obliga a equipos como Juárez a enfrentar la fase final con un severo déficit físico.

“Obviamente que sí [influye en el nivel]. Ellos [Juárez] traen cuatro partidos en un lapso de muy pocos días… Las reglas están, pero muchas veces eso perjudica el espectáculo; esta noche le pasó la factura al rival”, declaró Mohamed, apuntando a la fatiga acumulada por los “Bravos”.

La declaración no solo defiende la integridad del espectáculo, sino que también sugiere que la victoria del Toluca, aunque merecida, se vio facilitada por el agotamiento físico de un rival que llegó a la Liguilla por la vía rápida y extenuante.

Superioridad Indiscutible, Puntería Pendiente

Si bien Mohamed cuestionó el formato, no dudó en adjudicarle mérito a su propio equipo por la clasificación, reconociendo la superioridad del Toluca a lo largo de los 180 minutos de la eliminatoria.

“Fuimos muy superiores al rival en los dos partidos. Hoy no estuvimos atinados de cara al arco, hicimos todo para ganar, no pudimos, pero el rival compitió bien,” analizó el estratega argentino.

A pesar de la falta de contundencia en la vuelta, Mohamed enfatizó que el objetivo primario de obtener el boleto a la semifinal se cumplió, lo que mantiene viva la aspiración del bicampeonato.

Visión de Campeón: “Ganarles a Todos”

De cara al clásico de la Liguilla contra Monterrey, Mohamed rechazó cualquier distracción por el rival o por las polémicas arbitrales de otras series, blindando mentalmente a su vestidor.

“Pensamos en nosotros nada más. Para ser campeón, hay que ganarles a todos. La verdad, lo que pase con los demás equipos no nos incumbe,” sentenció, marcando la pauta para enfrentar a los Rayados y reafirmando que el único camino al título es la perfección ante cualquier adversidad.