Mohamed el nuevo ‘Rey Midas’ de la Liga MX

*Igualaría a Lapuente y Vucetich.

Antonio Mohamed está a un paso de convertirse en el nuevo ‘Rey Midas’ del futbol mexicano, y es que podría alcanzar el títulos a Víctor Manuel Vucetich, Manuel Lapuente y a Javier de la Torre, una proeza que pocos timoneles consiguen.

El ‘Turco’ busca ganar su quinto campeonato como estratega del balompié azteca, lo que lo pondría entre los mejores directores técnicos en la historia de México.

Javier de la Torre hizo grande y famoso al ‘campeonísimo’ Chivas en la década de los 60, al lograr 5 títulos en los torneos largos.

Lapuente hizo bicampeones al Puebla y al Necaxa, en las décadas de los 80 y 90, respectivamente. Después hizo campeón al América en el 2002.

Vucetich logró el campeonato con el León, Tecos, Pachuca y un par de veces con los Rayados del Monterrey.

Hasta ahora, Antonio Mohamed ha ganado títulos con Xolos, América, Rayados y Toluca. Así que de conseguir el campeonato ante los Tigres, estaría metiéndose en ese selecto grupo de 4 entrenadores con 5 títulos, superados solamente por Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti.