Mohamed asegura que el Toluca está vivo en su anhelo de ser el campeón del Apertura

Monterrey (México), 11 dic (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, aseguró este jueves que su equipo está vivo en su anhelo de ganar el título del torneo Apertura del fútbol mexicano y que el domingo saldrá a vencer por dos goles al Tigres UANL.

“No estamos muertos; tenemos que hacer dos goles para ser campeones pero no es un resultado tan malo el de hoy. La serie está abierta, tenemos la posibilidad en casa y todos conocen nuestra fortaleza en Toluca”, dijo el estratega tras la derrota 1-0 ante los Tigres en el duelo de ida de la final.

Con un gol del campeón mundial argentino Ángel Correa, Tigres se impuso a Toluca y el domingo se meterá en casa de su rival con la idea de mantener la ventaja en la serie para ganar el campeonato.

Mohamed explicó que el gol de Correa, con un error del guardameta Hugo González, llegó en el comienzo de la segunda mitad y eso complicó todo, sin embargo, mostró optimismo.

“Tenemos mucha energía y confianza para revertirlo”, agregó.

Toluca ha jugado la fase decisiva del campeonato sin el delantero Alexis Vega, una de las bujías de su ataque, quien se recupera de una lesión. Mohamed dejó entrever que el jugador no está descartado para el domingo, pero será necesario ver cómo evoluciona.

“Tenemos tres días más. Alexis tiene muchas ganas de estar, así que veremos el entrenamiento de mañana y el del sábado en otro; él se conoce y va a saber si puede estar”, comentó.

Al referirse a la falla del portero González, recordó que el fútbol es de errores y aciertos y si salen campeones nadie se va a acordar la mala atajada.

“El equipo se tendrá que sobreponer. A nadie le gusta perder pero la derrota sirve para salir con todo el domingo”, concluyó.

El Toluca busca su duodécimo título de liga, con el que alcanzaría al Guadalajara como el segundo equipo más ganador de la liga. Tigres va por su noveno cetro.