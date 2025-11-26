Milito vs. Larcamón: Chivas y Cruz Azul abren su duelo de Cuartos de Final

Las Chivas de Guadalajara, dirigidas por el entrenador argentino Gabriel Milito, se preparan para recibir mañana en un esperado duelo de cuartos de final del Apertura del fútbol mexicano al Cruz Azul, que cuenta con el delantero uruguayo Gabriel Fernández como su principal amenaza.

Chivas, con Racha Favorable y Goleador Revelación

El equipo tapatío llega a la Liguilla en un gran momento. Bajo la tutela de Milito, las Chivas han ganado siete de sus últimos ocho partidos, mostrando una gran solidez.

Su principal carta de gol es el delantero revelación Armando González, de 22 años, quien ha compartido el título de goleo de la liga junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis). González liderará una ofensiva que buscará explotar una baja clave en el rival.

Cruz Azul con Baja Sensible en el Arco

El panorama para la Máquina Cementera se complica con la baja de su guardameta titular, el colombiano Kevin Mier, quien sufrió una fractura de tibia y no regresará hasta el próximo año.

Mier tenía esta Liguilla como una oportunidad de revancha personal tras ser señalado por errores en eliminaciones anteriores. Sin embargo, su entrenador, el argentino Nicolás Larcamón, minimizó el impacto deportivo de la ausencia, confiando en su sustituto.

“El sustituto Andrés Gudiño posee la calidad y el carácter para defender la portería en la etapa decisiva del campeonato”, afirmó Larcamón, lamentando la baja más por el lado humano.

Cruz Azul, que terminó tercero de la tabla, tuvo un cierre de torneo irregular, perdiendo el liderato ante Pumas UNAM y confirmando una tendencia a fallar en momentos cruciales, algo que Larcamón buscará enmendar.

La Batalla Ofensiva y la Regla del Empate

Aunque Chivas presume de Armando González, Cruz Azul no se queda atrás, contando con un ataque contundente liderado por el ‘Toro’ Gabriel Fernández y el mexicano Ángel Sepúlveda, quienes intentarán lastimar a la defensa tapatía.