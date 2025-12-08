Militao, cuatro meses de baja por una rotura muscular con afectación a tendón

La resonancia magnética a la que los médicos del Real Madrid sometieron al defensa brasileño Éder Militao confirmó los malos presagios tras caer lesionado ante el Celta y desveló que sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal, que le obliga a estar cuatro meses de baja.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución”, informó el club blanco en un parte médico.

Militao vuelve a sufrir por tercera temporada consecutiva una grave lesión que le tendrá buena parte de la temporada alejado de los terrenos de juego. A los 21 minutos del partido de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, ante el Celta en el estadio Santiago Bernabéu, el defensa brasileño cayó lesionado en un esfuerzo defensivo. En el intento de evitar el disparo de Pablo Durán, cayó fulminado tras sentir una rotura muscular en la parte posterior del muslo izquierdo.

Tras unas horas para que rebajara el hematoma interno sufrido por la rotura muscular, Militao se sometió a la prueba médica en la Ciudad Real Madrid que confirmó el peor escenario posible. Estará cuatro meses de baja en un camino que ya ha recorrido los últimos años.

En la última recuperación de la rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de menisco de la rodilla derecha estuvo ocho meses hasta que pudo regresar en el final de la pasada campaña. Tan solo pudo disputar 18 encuentros, parando el 9 de noviembre de 2024 y firmando un regreso testimonial en las semifinales del Mundial de Clubes, el 9 de julio de 2025, cuando el PSG ya goleaba al equipo de Xabi Alonso.

Anteriormente, en el primer partido oficial de la temporada 2023/24, en San Mamés, Militao sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 12 de agosto de 2023. Volvió a competir el 31 de marzo de 2024.

Desde su primera lesión grave con el Real Madrid, Militao ha podido disputar 46 encuentros oficiales de los 146 que ha disputado su equipo. De nuevo encara un largo proceso de recuperación, será baja en la Supercopa de España, en la Copa del Rey y su retorno está estimado sobre el mes de abril con la Liga de Campeones adentrada en los cuartos de final y LaLiga en su trigésima jornada.

