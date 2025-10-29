Miles de estudiantes en el ‘Trote Vaquero’ de la Prepa 2

*La comunidad estudiantil se unió al evento.

Miles de estudiantes se reunieron para participar en el popular ‘Trote Vaquero’ de la Prepa 2, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Alrededor de 5 mil jóvenes se dieron cita en las inmediaciones de dicha preparatoria, para recorrer el trayecto de 3.5 kilómetros, en el que participaron estudiantes, docentes y padres de familia.

El estudiante Diego Alejandro Pérez terminó en primer lugar con un tiempo de 11 minutos y 20 segundos, seguido de Thiago Rendón y José Luis Hernández.

En mujeres, Joyce Galilea García Ontiveros cronometró 14:00, segundos antes de Dayra Sánchez Díaz y Aisha Camacho Duarte.

En la categoría de maestros, Eder Rojas Valero, Juan Carlos Flores Carranco y Gerardo Mendoza terminaron en las primeras posiciones en varones, en la rama femenil fueron Elisa Valtier, Sofía Alicia Treviño y Karla Duque.

En padres de familia, los honores se los llevaron José Juan García seguido de Erick Saldaña y Víctor Rodríguez; en mujeres fueron Ivana Ramos, Deyanira Cortés e Hilda Gloria Nerio.