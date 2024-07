Milagros Martínez ignora gritos de la afición que piden su salida: Respeto lo que opinan

Monterrey, Nuevo León. Milagros Martínez pudo callar algunas bocas con el título ganado con Tigres en el Campeón de Campeonas ante Rayadas.

La técnica felina previo al partido se llevó un tremendo abucheo al unísono en su contra, situación que respeta aunque no comparte, pues al final la “música de viento” fue cambiada por rotundos aplausos.

“Tengo la suerte de que tengo una familia y increíble que me apoya, tengo gente que me quiere y espacio atrás que me apoya en todo lo que hacemos también jugadoras que ponen en práctica el trabajo y al final respeto lo que opinan los demás, no me voy a meter en esto y si de 17 mil gritan 20 el resto es que está animando al equipo”,. confesó post partido.

Por otro lado, se siente contenta por lo logrado y de paso, explicó el por qué la capitanía de Lizbeth Ovalle con el equipo, siendo la primera ocasión que poeta el gafete de líder.

“Contenta y feliz por las jugadoras, el staff y la gente, no han sido semanas fáciles, me incluyo. Nos hace decir que Tigres está aquí, no se ha ido a ningún lado, tuvimos un partido malo que nos condenó el torneo anterior y que tenemos ganas de seguir ganando.

Hemos hablado entre nosotras, como primera capitana seguirá siendo Nayeli, por razones obvias, liderazgo y mostrado en la cancha, tanto Ferral como Ovalle merecían esa responsabilidad y representar al equipo, hablé con ella y para mí sería un honor que su primera capitanía sea en casa y esa es la razón, son jugadoras con sentimientos de pertenencia y es algo que deben de intentar arraigan a las nuevas que vienen. Hasta que yo esté aquí, Jaquie será capitana junto a Nayeli y Ferral” , finalizó.

‘Mila’ consiguió su tercer trofeo a nivel institucional con las “Amazonas” y con ello empató el récord de Roberto Medina, como los técnicos más ganadores en el club y en Liga MX.

La pequeña diferencia fue que Medina fue bicampeón del torneo doméstico (Ap2020 y Cl2021), algo que lo llevó a ganar el Campeón de Campeonas sin jugarlo; mientras, la ibérica cuenta con una Liga menos y dos trofeos de “súper campeonas”.