Milagros Martínez apunta que Tigres no jugará para Jenni Hermoso

Monterrey, Nuevo León. El fichaje de Jennifer Hermoso a Tigres Femenil está concretado y por lo que significa la entrenadora felina, Milagros Martínez, salió a aclarar que la plantilla no jugará para la campeona del mundo.

La experimentada recalcó la calidad de Hermoso, además de hablar de las cualidades con las que contará el equipo regio con la europea en sus filas.

“No va a jugar para Jenni; Tigres está por encima de cualquier jugadora o DT que vengan, la idea es que ella nos ayude a ser mejores, igual que Alison, Thembi, Sully, Ceci, todas, incorporamos una gran jugadora pero se tiene que ganar un puesto, hacerse un hueco en el once que está bastante mercado desde le dia uno que llega queremos jugar para ella, el vestidor imaginate, creo que tigres esta por encima de todo, la idea es ganar con ella, con todas las que conforman el equipo de Tigres.

La conozco de hace años en mi época en españa, me enfrenté a ella, es algo que surgió y traemos un balón de plata del mundial al equipo, estuvo en el mejor once del mundial, no voy a descubrir nada nuevo, aportará mucho. Estos últimos meses para ella no han sido los mejores ni tranquilos, pero he hablado con ella varias veces, las ganas que tiene de incorporarse a Tigres y eso dice mucho, de que está en un gran momento, viene de ganar un mundial y se nos ha olvidado a todos por todo lo que ha pasado a su alrededor, que viene de ser campeona, y ojala volvamos a encontrarnos con esa versión con españa”, comentó en conferencia de prensa.

Cabe destacar que la ex Barcelona y Pachuca, estará arribando a la Sultana del Norte el próximo sábado al mediodía, finiquitando así su contratación para posteriormente ser presentada durante el partido contra Atlético de San Luis por la fecha 1 del Clausura 2024, con sede en el estadio Universitario.