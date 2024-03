Milagros Martínez, a favor de una igualdad de salarios en el deporte femenil

Monterrey, Nuevo León. Milagros Martínez alzó la voz y dijo estar a favor de una igualdad de salario en el deporte femenil, esto tras la aprobación a la propuesta del Senado de la República a la reforma de la ley de trabajo.

La estratega de Tigres ve con buenos ojos dicha situación de cara a obtener mejores resultados y ser protagonistas en torneos también a nivel selección.

“Al final si todos queremos que la Selección de México llegue a jugar contra Estados Unidos y compita, deben de tener las mejores condiciones o recursos que Brasil o Inglaterra o España, eso pasa porque los que mandan o tienen el poder ayuden de es manera, a todo mundo nos llenó de orgullo cuando ganamos, pero cuando se destinan pesos o euros todos se quejan del por qué tienen que darle dinero al deporte femenil.

Queremos ser protagonistas pero no invertir y es necesario, me agrada y me pone feliz de que México haya apostado por esto, al final es necesario para que las chicas vean que en el deporte que practican lo vean como futuro, el nivel futbolísticos y en calidad estamos cerca pero falta es un proyecto a corto plazo sea nuestra base y nuestro fútbol vaya teniendo esa firmeza en cuanto a poder tener esa regularidad y seriedad para dedicarse a lo que les gusta”, confesó en conferencia de prensa.

Por otro lado, consideró al torneo doméstico dentro del top 5 mundial, teniendo un gran crecimiento y dejar de ser la “Liga exótica” que tantos decían.

“La mexicana está creciendo mucho, las jugadoras me preguntan por la liga a diario, abren estadios, hay mucha visibilidad y la liga mexicana está en top 5 mundial sin lugar a dudas; quizás Estados Unidos o Inglaterra están por delante pero México se puede comparar perfectamente al fútbol frances y hará que gente que se ría pero lo digo con total convencimiento.

Las jugadoras se lo tomen en serio y hay que ver a la Selección, dan cara a todos los equipos, se gana a Estados Unidos con las jugadoras que ganan aquí, el año pasado quedamos campeonas con mexicanas en cancha y damos pasitos importantes y la liga mexicana ya no es la liga exotica de la que hablaban sino para tenerla en cuenta”, agregó.

Asimismo, se sintió orgullosa de la actuación del Tri Femenil en Copa Oro, habiendo sido una gran prueba para mostrar de lo que se puede llegar a ser capaz en un certamen de alto calibre.

“México llegó a una semifinal de Copa Oro o podíamos decir Copa America, es un resultado buenísimo, estuvimos viendo el partido en San Diego y esperamos que México siga creciendo y de alguna manera más firme y constante, feliz por mis jugadoras y por Pedro también, que tengo buena relación con el, ojalá en los próximos compromisos FIFA tengan compromisos de esta forma.

Ahora se daba la gente cuenta del nivel que teníamos y del nivel que teníamos, necesitamos algo así para que fueran más visibles de cara al Mundial del fútbol femenil”, dijo.