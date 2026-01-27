Mike Vrabel busca un récord inédito en el Super Bowl LX

Por Regio Deporte

FOXBOROUGH, Mass. – El Super Bowl LX podría ser el escenario de un hito nunca antes visto en 60 años de la NFL. Mike Vrabel, entrenador en jefe de los New England Patriots, está a una sola victoria de convertirse en la primera persona en la historia en ganar el Súper Tazón como jugador y como Head Coach con el mismo equipo.

Vrabel, pieza clave de la dinastía de principios de los 2000 (donde ganó tres anillos e incluso anotó touchdowns), ha revivido a una franquicia que parecía estancada tras la era Brady-Belichick. Tras ser contratado en 2025 para sustituir a Jerod Mayo, Vrabel ha obrado el milagro y tiene a los Pats en la gran final contra los Seattle Seahawks.

Un club exclusivo Si Nueva Inglaterra se corona dentro de dos domingos, Vrabel superará lo hecho por leyendas como Mike Ditka (quien ganó con los Bears como jugador antes de la era Super Bowl) y Gary Kubiak (quien llegó al SB como jugador y coach con Denver, pero perdió en su etapa de jugador).

Vrabel tiene la oportunidad de escribir su nombre con letras de oro y demostrar que la mística patriota sigue viva.