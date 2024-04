Miguel Herrera y su hostil regreso al ‘Volcán’

Monterrey, Nuevo León. Miguel Herrera regresó al Estadio Universitario para medirse ante su ex club ahora dirigiendo a Xolos, siendo un retorno nada agradable para el técnico mexicano, cayendo por goleada de 4-1.

El famoso “Piojo” no la pasó bien desde que pisó el terreno de juego, siendo abucheado a más no poder por una afición bastante rencorosa con el trabajo que hizo en su instancia como felino.

Durante el encuentro, fue insultado desde las gradas, viendo nada más como sus Xolos eran humillados en el terreno de juego por los regios, situación que no le tomó mucha importancia al estar la afición en su derecho.

“Se los dije, no esperaba nada, vengo con otro equipo, yo siempre estaré agradecido con la gente de Tigres, cuando estuve aquí me apoyó, hoy me debo a otra afición que también estoy en deuda, pienso en la afición de Xolos, estoy con otros colores, no quiero que me aplaudan.

No les di nada, fueron buenos torneo pero no pudimos conseguir nada que ellos estuvieran contentos, ellos toman su decisión, pagan su boleto y tiene todo el derecho de manifestarse como ellos quieran”, comentó.

Lo destacable, fue cuando el grupo de animación auriazul, los Libres y Lokos, cantaron una arenga irónica hacia el entrenador, esto con la polémica frase que les dejó en su último momento en el banquillo universitario: “ya ya lo ven, y ya lo ven, son los viejitos de Tigres”.

Así, el experimentado culminó, a su consideración, el peor torneo dirigido desde que arrancó su carrera en más de 15 años de trayectoria.