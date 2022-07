Miguel Herrera, sancionado por “poner a trabajar” a Archundia

Monterrey, Nuevo León. Las quejas de Miguel Herrera sobre el arbitraje del pasado sábado en la derrota de Tigres ante Cruz Azul, hicieron bastante eco a tal grado de ser sancionado por la Comisión Disciplinaria.

A través de un comunicado, el organismo anunció una sanción económica hacia el entrenador felino, esto tras poner a trabajar al nuevo presidente de la Comisión de Árbitros, Armando Archundia.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al Director Técnico del Club Tigres de la U.A.N.L., Miguel Ernesto Herrera Aguirre, toda vez que durante la conferencia de prensa del partido correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2022, entre los Clubes Tigres de la U.A.N.L. y Cruz Azul, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)”, emitieron.

Herrera recalcó que la falta de criterio por parte del silbante Oscar Mejía, perjudicó en el resultado, el cual fue un dolofos descalabro auriazul frente a los cementeros.

” Me frustra porque trabajas dentro de la cancha y con la mano en la cintura echan atrás todo el trabajo, a final de cuentas sí es foul, no sé si lo es, puede o no ser pero es la misma jugada 30 segundos atrás, lo que no podemos entender es el tener el criterio desigual en la misma jugada. Esperemos que Archundia empiece a trabajar y creo que lo va a hacer muchísimo mejor”, declaró Miguel el fin de semana anterior.

Por otro lado, no todo son malas noticias en los regios, pues el cancerbero Nahuel Guzmán ya podrá tener actividad en la titularidad para el siguiente viernes contra Mazatlán, luego de haber cumplido su suspensión de un juego tras su expulsión en semifinales con Atlas.