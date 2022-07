Miguel Herrera: Queremos ganar gustándole a la gente

Monterrey, Nuevo León. La mentalidad de Miguel Herrera ya cambió en Tigres, quien ahora piensa de lleno en acabar con la mala contundencia felina y conseguir goleadas características a su esquema.

Y es que pese a los buenos resultados obtenidos, sobre todo a nivel defensivo, el experimentado está consciente que no están siendo del todo agradables para su público.

“Nos han faltado goles que dejen más contentos a la tribuna, hemos tenido muchas oportunidades y hemos fallado en el momento indicado, acciones muy claras que pudimos haber ampliado el marcador de local. El equipo está jugando bien, son circunstancias que el equipo hace pero nos está faltando el eslabón de patear con mayor claridad al arco y puntería.

Son las circunstancias que estamos tratando de corregir que de visitante de repente estamos sufriendo con la pérdida de un hombre pero no abandonamos a atacar, si bien Juárez pudo empatar con un cabezazo nosotros tuvimos disparos de larga distancia, entonces, no estamos dejando de pensar en el arco rival, nos falta contundencia y quisiéramos que hiciera el equipo 4 o 5 goles por la cantidad de llegada que tenemos, queremos ganar gustándole a la gente”, expresó en conferencia.

Bajo esta misma línea, el capitalino habló de su siguiente rival Querétaro, que con todo y ser el último de la clasificación, no lo toma como juego de alto riesgo pero tampoco saldrán con excesiva confianza, pidiéndole paciencia a la afición en dado caso que no caigan los goles conforme avance el cotejo pues sabe que sería un equipo que vendrá a encerrárseles.

“No riesgoso, es donde más podemos caer en excesos de confianza lo hemos dicho, los partidos no se ganan hasta que se juegan y vamos a salir con todo, aquí se vienen a encerrar y tratar de rescatar un resultado benéfico, vamos a salir con todo y en no relajarnos, en no regalar nuestra confianza excesiva al rival, caer en desatenciones por supuesto que no y tratamos cada día del trabajo en la semana de erradicar esa parte.

No pierdan la paciencia, si ven que se está intentando es más fácil construir, a veces es mejor tener paciencia, porque si nosotros la perdemos podemos regalarle oportunidades al rival que no las merece sino porque dejamos de hacer nosotros, esperar que los rivales se habla, a Tijuana le hicimos un gol y tampocos se abrió, tenemos que entender la clase de equipo que somos y se respeta mucho al equipo más de local, nada más eso, que no se desesperen”, agregó.

Los felinos culminaron su último ensayo previo a la fecha 6 del siguiente sábado, donde tendrán dos cambios en su alienación, destacando el regreso de Rafael Carioca a la titularidad por Juan Pablo Vigón, quien por molestia en los tendones no terminó la práctica pero no es de cuidado el problema y estará en banca.