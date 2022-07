Miguel Herrera encantado con el nivel de exigencia en Tigres

Monterrey, Nuevo León. El fuerte reclamo que la afición de Tigres ha hecho hacia el técnico Miguel Herrera, ha sido tanta que durante estas dos últimas semanas se llevó silbatninas al por mayor, situación que al estratega en vez de achicarlo le agrada esta clase de exigencia.

El ‘Piojo’ aseguró que podrá o no estar de acuerdo con la opinión del público y viceversa, sin embargo, al final todos son del mismo equipo y tendrán que apoyarse.

“Vine a un equipo muy exigente, con la exigencia de lograr cosas importantes, si no tuviera esas exigencias no estuviera en este equipo, al contrario, me gusta este tipo de exigencias, que me exijan a mí, como lo he dicho siempre, la gente puede decir lo que quieran, puedes estar de acuerdo o no con lo que digan, pero son parte de lo que somos”, comentó post juego.

El triunfo frente a los tapatíos tampoco lo puso echando campañas al vuelo, pues sigue en su estatus de que para poder festejar deberá ganar algo a nivel institucional.

“No hemos ganado nada, hicimos un gran año futbolístico, no fue excelente porque no llegamos a la Final, se hicieron cosas en números bastante buenas, pero todavía no se gana nada, hay que seguir con esa hambre, los muchachos tienen ganas de seguir cosechando triunfos”, agregó.

Por último, Herrera no entró en polémicas y dejó de fuera si se alcanzó o no un techo futbolístico, quedando todavía muchas jornadas para poder lograrlo pese a las críticas de los medios.

“No, falta ser contundentes, hemos desperdiciado varias opciones claras de gol y entre la defensa, el portero y los goles, mantenemos un marcador bastante decente, seguiremos trabajando, hoy el equipo se ve sólido, la gente, ustedes los medios decían que el equipo estaba mal, hicimos tres partidos bien, se ven sólidos, tampoco quiere decir que ya estamos, lo tenemos ahí trabajando siempre”, concluyó.