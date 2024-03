Miguel de Jesús Fuentes tras la derrota ante Toluca: El resultado es justo

Monterrey, Nuevo León. Los ecos de la derrota de Tigres ante Toluca salen a flote y fue el auxiliar de Robert Dante Siboldi, Miguel de Jesús Fuentes, el encargado de salir a dar la cara tras ello.

El experimentado argumentó que, a final de cuentas, la victoria choricera fue justa al haber aprovechado el elemento menos, luego de la expulsión de Sebastián Córdova, misma de la cual no quiso opinar.

“El resultado es justo, Toluca al final aprovecha el hombre de más y nos supera en esa parte, once contra once estaba controlado totalmente, éramos superiores y eso te condiciona, el hombre menos en la altura muy complicado llevar tanto juego así con uno menos.

La expulsión si fue o no, no la he visto, hay un VAR y hay que confiar en eso, no tenemos el acceso al VAR, fue una decisión tomada”, comentó post partido.

Por otro lado, Fuentes volvió a quejarse del poco tiempo que han tenido para preparar los últimos cotejos, por lo que han tenido que rotar a sus elementos. Sin embargo, consideró que el planteamiento en su plantilla en el campo, fue correcta.

“Definitivamente es una realidad y no un pretexto, hay poco tiempo de trabajo. Sin embargo, planteamos un buen partido aquí en Toluca, creo que el primer tiempo ha sido muy bueno, tácticamente hemos eliminado, desde mi punto de vista, a Toluca.Hay que seguir dando rotación a jugadores, el planteamiento fue bueno, la decisión de los jugadores que iniciaron fue buena, lamentablemente las circunstancias del partido te van llevando al resultado final”, dijo.

Los regios no pisarán la Sultana del Norte, pues viajarán directo a Orlando, Florida, para preparar su duelo por la Concacaf Champions Cup de la siguiente semana.