Mi sueño es ir a jugar a Europa: Nelson Deossa 

Monterrey, Nuevo León. Nelson Deossa rompió nuevamente el silencio y destacó su sueño de jugar en Europa.

En medio de su traspaso al Real Betis, el colombiano reconoció haber tenido un buen paso con los Rayados, sobretodo en el Mundial de Clubes, por lo que no se le huzo raro que cayeran ofertas por sus servicios.

“Mi sueño es ir a Europa. Es algo que se contesta por sí sólo. Ahorita la aprovecho y se me está dando la oportunidad. Sabíamos la dimensión que tenía ese torneo, mi sueño es ir a jugar a Europa y todos los partidos los intenté jugar lo mejor posible, haya sido la Liga o Mundial de Clubes. Por eso el desempeño que tuve en el semstre anterior lo que me mantuvo en buena competencia para ir a jugar el Mundial de Clubes”, comentó a las afueras del Barrial.

Bajo esta misma línea, el ofensor sudamericano no está al tanto de las negociaciones entre su representante con la dirigencia sevillana, enfocándose en estar a tono, sea para estar con Monterrey o con los españoles.

“No me corresponde, eso es hablar con los directivos. Me sigo tratando y recuperando de la lesión que tuve. No me gusta preguntar sobre eso (negociación con Betis). No me gusta mantenerme al margen del tema. Ahorita estoy preocupado por recuperarme bien porque mi prioridad es estar bien, sea aquí o allá”, añadió.

El cafetalero acudió a las instalaciones regias para continuar con su rehabilitación en el tobillo, donde posee un esguince del cual reiteró trabajar a tono de cara a su regreso a las canchas.

“Cada quien cree lo que quiere creer. Lastimosamente tuve une siguiente, me estoy recuperando que desde la primera fecha quise salir a jugar pero no ne da. Un jugador de fútbol sabe que una lesión de esguince es algo delicado y se tiene que tratar bien porque uno queda con molestias. La ventaja es que me sigo recuperando pero la tuve faltando una fecha y por eso no pude estar”, dijo.

Lo cierto es que el ex Pachuca ya tiene todo arreglado para irse al viejo continente este próximo fin de semana en una venta histórica del club, pues se pagaron 17 millones de dólares por la carta del jugador.