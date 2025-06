Mi historia con el Barcelona o Bayern no servirá para ganarle al Inter: Torrent

Monterrey, Nuevo León. A escasas horas de debutar en el Mundial de Clubes, los Rayados están conscientes que ante la experiencia de Doménec Torrent por el mundo, no los exenta de perder en el primer encuentro contra el Inter de Milán.

El propio estratega español remarcó que su pasado con clubes como Barcelona, Manchester City o el Bayern Múnich de la mano de Josep Guardiola, no le servirá para ganar juegos pero si dará un toque a lo futbolístico albiazul, al contar con buenas armas en busca de ello, tales como Sergio Ramos y Sergio Canales.

“Lo que mi historia pasada con Barcelona, Manchester y Bayern ya pasó, no servirá para ganar partidos. Estoy contento en estar donde estoy y es un gran club. Vamos a tener nuestras opciones, a lo mejor no serán tantas como si enfrentamos a otro equipo, pero creo que intentaremos competir y un partido cerrado. No irnos a pegar contra Inter y si vas a pecho descubierto saldrás mal parado, pero utilizaremos nuestro estilo y armas.

Todos los jugadores que tenemos son importantes, los más mediáticos son los que conoce la gente, los mencionados (Ramos y Canales), tenemos jugadores importantes. Tuve suerte de trabajar con este tipo de jugadores en otros equipos y aportan mucho a sus compañeros, cada uno tiene su rol, los dos Sergios son importantes, pero son todos. Tenemos jugadores con personalidad, pero Ramos es líder en el vestidor y con el ejemplo y consigues lo que da. Es parte importante; tuvo una lesión antes de finalizar el campeonato mexicano, pero hace 10 días entrena a nivel de compañeros y disposición de jugar”, comentó en la previa.

Bajo esta misma línea, el ibérico destacó tener ya la idea bastante clara en su equipo, acercándose cada vez más a lo que quiere de cara a un futuro no lejano.

“Efectivamente. Ya tenemos la idea bastante clara del 11 que va a iniciar como no podía ser de otra manera, porque estamos muy cerca de iniciar la competición. Sabemos a los jugadores que queremos elegir para el partido de mañana.

Nos estamos acercando mucho a lo que queremos, los jugadores interpretan la idea y trabajamos para que saquen a relucir lo mejor de ellos, que jueguen para ellos, el fan y el club, no para el entrenador. Interpretan bien lo que queremos, no estaremos al cien por cien tácticamente, no será igual a lo que se verá dentro de un mes, pero estamos listos de afrontar esta competición”, agregó.

Asimismo, habló del nuevo técnico negroazurri, Cristian Chivu, de quien espera un esquema similar al que usaba con el Parma.

“En Parma jugaba con tres centrales, dos carriles, gente por dentro y Lautaro al espacio. Nos vamos a encontrar algo similar, respeto la trayectoria de Chivu que hizo 13 juegos y lo hizo bien y en inferiores de Inter y si lo contratan es porque tiene calidad. Máximo respeto a Chivu e Inter”, dijo.

Mele a la carga

Por último, Torrent ya está a la espera de Santiago Mele, primer refuerzo norteño para la competencia y sobre si debutará o no frente a River Plate el siguiente sábado.

“Santiago aún no ha llegado. A veces hay problema de papeleo y visa y veremos si llega hoy por la noche o mañana y primero debe conocer a sus compañeros.

Ahora mismo tenemos a cuatro arqueros, tenemos a Santi, Mochis, Andrada y Sebastián y mañana inicia Mochis o Andrada, porque Santiago llega, pero para mí no es como prender o apagar una luz. Es de procesos, cómo jugamos y cuando esté en día a día ver el equipo idóneo para representarnos”, finalizó