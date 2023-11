“Mi hijo ya me echa hasta a la policía”, JC Chávez

Perdió el boxeo y está perdiendo a su familia.

Julio César Chávez Jr. ya perdió el boxeo y ahora está perdiendo hasta a su familia, según relata su propio padre, la figura del boxeo, Julio César Chávez.

El ex pugilista reconoce que su hijo incluso le ‘ha echado’ a la policía, en medio de las discusiones que han tenido, por el supuesto consumo de drogas del heredero de la leyenda.

“Quise traerlo conmigo (a Tijuana), pero hasta la policía me echó en Los Ángeles. No puedo obligarlo a nada, hasta en problemas legales me puedo meter. Pero no me voy a rendir hasta recuperarlo”, dijo Chávez.

En una entrevista, afirmó que no sabe qué hacer con su hijo, quien dice, ya perdió en muchos aspectos de la vida, debido a que continúa con problemas de adicción, y no ha salido de las rehabilitaciones con éxito.

“Lleva muchos años con estos problemas. No ha querido entender y lamentablemente está pagando el precio. Ahorita ya perdió el boxeo, ahora está perdiendo a la familia y se le está acabando todo, lo mismo que a mí me pasó”, afirmó.

Chávez González reconoce que no ha podido ayudar a su hijo como quisiera, y que él mismo ha cometido errores que han salido caros.

“No he podido ayudarlo, porque siempre he sido un padre condescendiente, no le he dado tiempo suficiente para que se recupere en las rehabilitaciones; lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo, lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea le vale madres, y los hijos le valen madre. Ha sido un error muy grande de mi parte y eso lo estoy pagando”, reconoce el ex boxeador.