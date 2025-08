“Mi hijo está en Shock, él no ha traficado nada”, JCC

*Permanece en una cárcel de Estados Unidos.

El ex campeón del mundo, Julio César Chávez, habló de la situación que vive su hijo, detenido desde el 2 de julio en Estados Unidos y en proceso de extradición a México, donde ya tiene órdenes de aprehensión por supuestos nexos con el crimen organizado.

“Mi hijo no se explica por qué lo acusan de cosas tan graves… me dice: ‘¿Cómo me acusan de todo esto, papá?’, pero así es. Mi hijo es inocente”, dijo en una breve plática con medios de comunicación.

Por varios días se desconocía el paradero del Junior, inclusive su abogado había declarado que no sabían si seguía bajo custodia de Estados Unidos o no. Su padre ya confirmó que continúa en una cárcel de Texas.

Mientras se concreta la extradición de Julio César Chávez Carrasco, en México sus abogados han intentado tramitar amparos para evitar su arresto una vez pise suelo mexicano, pero han sido desechados por jueces federales. Desde 2023, las autoridades tienen vigente una orden de aprehensión contra el exboxeador, por su presunta participación en redes de tráfico de arm**mento con vínculos al crimen organizado.

El multicampeón de boxeo confía en la inocencia de su hijo, y en que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano.