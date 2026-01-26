México vence a Bolivia y Javier Aguirre hace historia

​Por Regio Deporte

​SANTA CRUZ, Bolivia – A 135 días del Mundial, la Selección Mexicana sigue sin convencer en su funcionamiento, pero esta vez la suerte y la contundencia estuvieron de su lado. El Tricolor derrotó 1-0 a Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, rompiendo una racha de 6 partidos sin vencer a rivales de la Conmebol.

​El héroe de la noche fue Germán Berterame. Al minuto 68, el delantero (aún de Rayados en este contexto de selección) aprovechó un regalo increíble del arquero Carlos Lampe para mandar el balón a la red y demostrar su calidad definidora.

​El “Vasco” es histórico

Este triunfo no es uno más para Javier Aguirre. El estratega llegó a 50 victorias al frente del combinado nacional, igualando al legendario Ignacio Trelles y colocándose a solo una del récord absoluto de Bora Milutinovic.

​Dudas en el arco y funcionamiento

A pesar de la victoria, el equipo sufrió. Bolivia controló el ritmo y Raúl “Tala” Rangel tuvo una noche de contrastes: salvó un gol cantado de Fernando Nava, pero un error suyo en la salida casi cuesta el empate, salvándose gracias a un disparo al poste de Carlos Melgar.