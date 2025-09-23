*Miguel Ángel Camacho se cuelga el bronce.

La delegación de México sigue destacando en el Mundial de ParaNatación que se celebra en Singapur, ahora fue Miguel Ángel Camacho, quien se colgó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros libre S4.

El nadador de Guanajuato hizo un tiempo de 1:23.39 minutos, con el que logró subirse al podio, en lo que marca su debut en una justa de este nivel.

El deportista busca un lugar en los próximos Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028, y con este resultado demuestra que sí tiene potencial para representar a México.

Esta es la segunda medalla que obtiene la delegación mexicana en el mundial de la especialidad, luego de que Arnulfo Castorena se llevara el oro en 50 metros pecho SB2.