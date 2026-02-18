México se medirá a Ghana en mayo, en la parte final de su preparación para el Mundial

La selección mexicana de fútbol se enfrentará el 22 de mayo en Puebla a Ghana, en un amistoso en la parte final de la preparación del equipo para la Copa Mundial, confirmó este miércoles la Federación Mexicana.

El presidente ejecutivo de la institución, Ivar Sisniega, reveló que el seleccionador Javier Aguirre pidió un partido en un lugar con una altitud similar al de la Ciudad de México (2.240 metros sobre el mar), y Puebla es un gran lugar porque cuenta con un buen estadio, cerca de la capital.

Aguirre celebró el anuncio, en un lugar donde, según dijo, el Tri siempre recibe mucho apoyo.

“Será un partido en la etapa más importante de la preparación para el Mundial, contra un rival de envergadura. En ese momento ya tendremos la base del equipo y será un buen examen para mí y los míos”, aseguró el entrenador en una rueda de prensa.

México, que quedó eliminado en la fase de grupos en el Mundial de Catar 2022, pretende ser protagonista el próximo verano en la Copa Mundial, en la que jugará la primera fase en el grupo A, contra Sudáfrica, Corea y un equipo europeo aún no determinado.

Los mexicanos, que comenzaron el año con triunfos de 1-0 sobre Panamá y Bolivia, en un par de partidos amistosos, jugarán el 25 de febrero contra Islandia, el 28 de marzo ante Portugal y el 31 frente a Bélgica.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, celebró que la ciudad haya sido elegida como sede de uno de los dos encuentros en México en la parte final del adiestramiento para el Mundial. “El deporte en Puebla es política de Estado”, señaló.

Además de tener altibajos en su rendimiento, México pasa por un momento delicado con varias de sus principales figuras lesionadas.

Aguirre dijo que está ocupado en apoyar a quienes necesitan apoyo y confía en que lleguen recuperados y en forma deportiva a la competencia.