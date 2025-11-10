México pierde y complica su pase en el Mundial Sub-17

*Cayeron ante la selección de Suiza.

La Selección Mexicana cayó ante el representativo de Suiza 3 goles a 1, y con eso complica su pase a la siguiente ronda, en el Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar.

El Tri no pudo ganar en la fase de grupos de la justa, resultados con los que terminó en la tercera posición, debajo del líder Suiza y del segundo Corea del Sur; debajo de México quedó Costa de Marfil.

México deberá esperar resultados, para saber si puede clasificarse como uno de los mejores terceros lugares de la competencia, para la ronda de octavos de final.