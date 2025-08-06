México pide a saltadores que hicieron historia en Singapur ser un ejemplo para jóvenes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que pidió a los saltadores mexicanos que lograron medallas en el Mundial de la especialidad en Singapur, que se conviertan en un ejemplo para todas las generaciones en el país, en especial para los jóvenes.

Tras la reunión que sostuvo con los saltadores el martes, la mandataria mexicana reveló que habló con atletas como Osmar Olvera, quien se consagró campeón del mundo en la prueba de trampolín de 3 metros en Singapur, sobre lo que representan sus logros para los jóvenes del país.

“Ellos ya son un símbolo. Son una referencia para muchísimos jóvenes”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Afirmó que durante la reunión que sostuvo con los atletas en Palacio Nacional, en donde estuvieron además de Olvera las hermanas Lía y Mía, que ganaron bronce, así como Randal Willars (quien se colgó un oro y la presea de bronce en la final varonil de plataforma 10 metros), les pidió propuso que impartan, en sus tiempos libres, pláticas en las escuelas.

“En el periodo que tiene de descanso, de acuerdo con sus entrenadores, (que) puedan ir a dar pláticas a las secundarias, preparatorias, hablar con los jóvenes o primarias, de su esfuerzo personal, la disciplina, lo que significa el deporte y que se conviertan en un ejemplo para todas las generaciones de nuestro país”, dijo.

Aseveró que en la reunión, los atletas también le hablaron de los apoyos que requieren ellos y sus entrenadores, además de lo que significa representar a México.

“Que es nuestro país, nuestro gran país, nuestro pueblo. que cada vez que están en un trampolín sientan la grandeza de México en su corazón. Entonces, fue una plática muy bonita y les agradezco que hayan venido”, sentenció.

La delegación mexicana de clavadistas, conformada por Osmar Olvera, Zyanya Yunuen Parra, Alejandra Estudillo, Randal Willars, Gabriela Agúndez y Juan Celaya, hizo historia en el Mundial de Clavados Singapur 2025 tras posicionarse en el tercer lugar de la competición, solo por debajo de China, que se ubicó primero y Australia, que quedó segundo.

Esta participación rompió récord como el Campeonato Mundial donde el país obtuvo el máximo número de medallas hasta el momento, al conseguir una presea de oro, cuatro de plata y dos de bronce.