México conquista el Oro en Panamericano de ciclismo de pista

México arrancó con fuerza su participación en el Campeonato Panamericano de Pista Élite Chile 2026 al conquistar este miércoles su primera presea dorada. El equipo femenil de velocidad por equipos se adueñó del título en la jornada inaugural, dando a la delegación nacional un comienzo prometedor en territorio sudamericano.

La tercia mexicana, integrada por María José Vizcaíno, Yuli Verdugo y Luz Gaxiola, firmó una actuación sobresaliente al registrar 47.162 segundos en el cronómetro del Velódromo de Peñalolén. Con ese tiempo, superaron por 1.294 segundos al conjunto de Colombia, encabezado por Stefany Cuadrado y acompañado por Marianis Salazar y Juliana Gaviria, quienes se quedaron con la medalla de plata.

El podio fue completado por Estados Unidos, representado por Emily Hayes, Hayley Yoslov y Mckenna McKee, que concluyeron en la tercera posición para asegurar el bronce.

El certamen continental, que se celebra en Santiago, continuará este jueves y se prolongará hasta el domingo. A lo largo de la competencia se disputarán 22 campeonatos —11 en la rama masculina y 11 en la femenina—, además de repartirse 66 medallas en total.

Chile funge como sede del evento por cuarta ocasión, luego de haberlo organizado en 1980, 1994 y 2015. Además del prestigio regional, el torneo otorga puntos clave de la UCI para el ranking internacional, fundamentales en el camino hacia las Copas del Mundo y el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.