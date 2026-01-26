México conquista el bronce en el Mundial de Hockey sobre Hielo Sub 20

*Los mexicanos viajaron a Bishkek, Kirguistán.

La Selección Mexicana de Hockey sobre Hielo Sub 20 cerró una destacada actuación en el Campeonato Mundial IIHF División III Grupo B al finalizar en el tercer puesto y adjudicarse la medalla de bronce, en el torneo celebrado del 18 al 24 de enero en Bishkek, Kirguistán.

El representativo nacional concluyó el certamen con marca de tres victorias y dos descalabros, para un total de nueve puntos, ubicándose únicamente por debajo del anfitrión Kirguistán y del conjunto de Hong Kong en la clasificación final.

Inicio prometedor en el torneo

México abrió su participación el 18 de enero con un triunfo cerrado de 2-1 ante Sudáfrica. Marcelo Abdalá fue el encargado de inaugurar el marcador en el segundo periodo, mientras que Pascal Bezares amplió la ventaja en el tercero para asegurar los primeros puntos del equipo.

Al día siguiente, el combinado tricolor mantuvo el paso firme al vencer nuevamente 2-1 a Luxemburgo. En ese encuentro, Mateo Arriaga y Marcelo Abdalá se hicieron presentes en el marcador, dejando a México invicto tras las dos primeras jornadas.

Duelo clave y tropiezo ante Hong Kong

El 21 de enero, México se midió ante Hong Kong en un enfrentamiento directo por el liderato del grupo. Pese a las anotaciones de Francisco Parra, Francisco Lara y Brendan Harold Choi, la escuadra mexicana cayó 5-3, sumando su primera derrota del campeonato.

Victoria contundente para seguir en la pelea

La respuesta llegó el 22 de enero frente a Irán, en el que fue el partido más dominante del equipo nacional. Con una ofensiva encabezada por Marcelo Abdalá y una sobresaliente actuación de Alonso Carriles, autor de tres goles, México se impuso con claridad 7-1 para mantenerse en zona de podio.

Derrota ante el campeón invicto

El cierre del torneo se dio el 24 de enero ante Kirguistán, selección anfitriona y a la postre campeona invicta del certamen. Aunque México logró marcar cuatro tantos, dos de ellos cortesía de Abdalá, el conjunto local se llevó la victoria por 7-4 y aseguró su ascenso al Grupo A.

Al final del campeonato, Kirguistán terminó en lo más alto con 15 puntos, seguido por Hong Kong con 12 y México con nueve, superando a Luxemburgo, Sudáfrica e Irán.

Este resultado reafirma el crecimiento y la competitividad de México dentro de la División III Sub 20 del hockey sobre hielo a nivel internacional.