México abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Azteca

Por: Regio Deporte Washington, D.C. — La suerte está echada. Este viernes 5 de diciembre, el mundo del fútbol dirigió su mirada al Kennedy Center en Washington D.C., donde se definió el camino de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo 2026.

Inauguración con sabor a revancha La noticia que paralizó a México llegó pronto: el Tricolor inaugurará el Mundial el próximo 11 de junio de 2026 enfrentando a Sudáfrica en el Estadio Azteca. El destino nos regala un guiño histórico, repitiendo el duelo inaugural de 2010, pero esta vez con el Coloso de Santa Úrsula como testigo, convirtiéndose en el único estadio en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

Así quedó el Grupo A (México) La Selección Mexicana, cabeza de serie, no tendrá un camino sencillo. Sus rivales serán:

México Sudáfrica (Rival en la inauguración) Corea del Sur (Un viejo conocido de Francia ’98 y Rusia 2018) Ganador del Repechaje UEFA (Podría ser Dinamarca, Rep. Checa o Irlanda)

El panorama de los Gigantes y el “Grupo de la Muerte” El sorteo dejó cruces electrizantes. Aquí lo más destacado de los otros sectores:

Grupo B (Canadá): Los de la hoja de maple se medirán ante Suiza, Qatar y un repechaje europeo.

Los de la hoja de maple se medirán ante Suiza, Qatar y un repechaje europeo. Grupo C (Brasil): La Canarinha tendrá un grupo bravo junto a Marruecos, Escocia y Haití.

La Canarinha tendrá un grupo bravo junto a Marruecos, Escocia y Haití. Grupo D (EE.UU.): Los vecinos del norte enfrentarán a Paraguay, Australia y un rival europeo por definir.

Los vecinos del norte enfrentarán a Paraguay, Australia y un rival europeo por definir. Grupo H (España): La “Furia Roja” chocará contra Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

La “Furia Roja” chocará contra Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Grupo J (Argentina): El actual campeón del mundo, liderado por Scaloni, iniciará su defensa ante Austria, Argelia y Jordania.

El actual campeón del mundo, liderado por Scaloni, iniciará su defensa ante Austria, Argelia y Jordania. Grupo L (Inglaterra): Para muchos, uno de los más cerrados, con Inglaterra, la siempre peligrosa Croacia, Ghana y Panamá.

El dato para la sobremesa Claudia Sheinbaum, presidenta de México, estuvo presente en la ceremonia junto a Gianni Infantino, dejando claro que el país está listo para recibir su tercera Copa del Mundo.





Publicación con apoyo de IA