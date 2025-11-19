Mexicana gana oro en en Juegos Sordolímpicos

*Se impuso en los 10 mil metros femenil.

Lourdes Ponce brinda a México su segundo metal en los Juegos Sordolímpicos de Tokio

La fondista mexicana Lourdes Ponce se proclamó campeona en la prueba de 10 mil metros planos durante los Juegos Sordolímpicos que tienen lugar en Tokio, Japón. La corredora registró un tiempo de 36:17.07 minutos, actuación que le otorgó la medalla de oro y que representa la segunda presea para la delegación mexicana en esta edición.

La atleta impuso su ritmo a partir de la mitad del circuito y, en la recta final, hizo valer su resistencia y temple para despegarse de sus rivales y asegurar el primer sitio. Tras cruzar la meta, Ponce celebró su logro ondeando la bandera nacional mientras recorría la pista ante los aplausos del público asistente.

Este triunfo se suma a la medalla de plata que consiguió la judoca Isabel Huitrón en la división de los 48 kilogramos, resultado que fortalece el desempeño del equipo mexicano en su intento por mejorar lo obtenido en Caxias do Sul 2022, donde acumuló dos oros y una plata.

Para llegar en las mejores condiciones a Tokio, Ponce llevó a cabo una concentración en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), donde afinó su preparación con miras a competir en los 5 mil metros, 10 mil metros y el maratón, con la intención de incrementar la cosecha de medallas para México.