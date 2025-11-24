Mexicana gana bronce en Juegos Sordolímpicos en Tokio

*Se subió al podio en TaeKwonDo.

La deportista mexicana, Brenda Sánchez, se colgó la medalla de bronce en los Juegos Sordolímpicos 2025 que se disputan en Tokio, Japón.

La taekwondoín chihuahuense no pudo meterse a la final, pero tuvo una gran actuación en el tatami, que le valió subirse al podio por México.

Esta es la cuarta medalla que obtiene la delegación mexicana en esta justa (2 platas, 1 oro y 1 bronce), que reúne a deportistas de las disciplinas de atletismo, basquetbol, futbol, voleibol, artes marciales, natación y ciclismo.