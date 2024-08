Me siento respaldado: Gerardo Torrado a su llegada con Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres presentaron a Gerardo Torrado como su nuevo Vicepresidente Deportivo del club, quién se mostró emocionado por esta nueva etapa en la dirigencia felina.

A lado del presidente auriazul, Mauricio Culebro, el “Borrego” señaló lo significativo y lo ligado que ha sido el conjunto regio durante su carrera, sintiéndose respaldado ahora del lado de directivo.

“He tenido la oportunidad de hablar con Mauricio, me transmitió el fervor de la ciudad por tener dos equipos. Me tocó vivirlo, venir aquí, tener en contra la afición y era una plaza que no querías venir porque el jugador 12 pesa y mucho. Estando de este lado me siento respaldado, exigido, vengo a dar mi mejor versión para poder representarlos de la mejor manera. Si sé, lo he vivido, pero no creo que se viva en otro país como se vive aquí.

Con el conocimiento de que tengo una exigencia muy grande y estoy dispuesta a exigirla. Tuve la fortuna de debutar en este campo con Pumas. En este campo me pasó meter un autogolazo, meter un gol, ser amonestado, expulsado, lo único que me faltó fue jugar en Tigres y la vida me dio la oportunidad con este gran reto”, mencionó.

En cuanto a sus objetivos, dijo querer echar mano de las fuerzas básicas y femenil, percibiendo a un equipo que se encuentra dejando todo en ambos torneos actuales, Liga MX y Leagues Cup.

“Quiero hacer cosas congruentes, que nos ayuden a seguir creciendo y aspirar cosas importantes. Dentro del proyecto, tengo una idea clara de juego, la infraestructura, tecnología, instalaciones, cosas que permitan desarrollarse de la mejor manera y recursos humanos, los formadores para impulsar fuerzas básicas. Trabajaré de la mano de Juan Carlos Ortega, queremos seguir viendo jugadores que nos representen y es bueno tenerlo, también la femenil.

Lo que veo y me tocó percibir es un equipo que está dejándolo todo en los dos torneos, teniendo una gran actuación en inicio de la Liga, compitiendo en Leagues Cup y es el trabajar continuamente, entendiendo cuales son los objetivos, trabajando el día a día. Lo veo como un equipo que tiene potencial, seguirá creciendo y protagonista donde se pare”, agregó.

Dicha oportunidad le llega en bueno momento al experimentado, por lo que está listo para encarar el reto.

“Me llega en un gran momento, con mucha energía, un acompañamiento de mi familia que es fundamental y me da la posibilidad de poner en práctica todo lo que viví. Y el conocimiento que adquirí para ponerlos a disposición. Llega en un momento”, señaló.

Gerardo ejercerá el puesto que desempeñó durante más de siete años (dos etapas diferentes) Antonio Sancho.