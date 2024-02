Me siento importante en el equipo: Jesús Garza

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya están listos para viajar a la CDMX y enfrentar al Cruz Azul, rival del cuál será complicado al menos así lo dejó en claro, Jesús Garza.

El canterano felino viene con gran actividad en lo que va de este febrero al suplir la ausencia de Javier Aquino, sintiéndose ya importante dentro del equipo al igual que todos sus compañeros.

“Va a ser un partido muy dificil, Cruz Azul es un equipo muy bueno, vamos a ir a hacer nuestro mejor esfuerzo, plantear el partido como lo dice el profe.En cuanto a mi rendimiento he hecho las cosas bien pero me falta mejorar en muchos aspectos, trabajando se van a dar las cosas.

En sí todos somos importantes, si eres titular o no, todos nuestros compañeros y jugadores son importantes y me siento importante en el equipo, como en todos los aspectos que he tenido”, confesó en conferencia de prensa.

El oriundo de Apodaca, Nuevo León, suma 510 minutos en lo que va de este semestre (3 juegos de Liga MX y dos de Concachampions), además de pintar para titular en este fin de semana.

Van sin Quiñones

Los regios irán con la baja de Luis Quiñones, quien sufrió una dolencia en el muslo posterior derecho.

El colombiano tuvo actividad a media semana por “Conca” e incluso marcó el primer tanto en la vuelta contra Vancouver, sin embargo, se unirá a Aquino y Guido Pizarro, como las ausencias felinas para la fecha 7.