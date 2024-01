Me quedo con su profesionalismo: Ortiz sobre la salida de Funes Mori a Pumas

Monterrey, Nuevo León. La salida de Rogelio Funes Mori de Rayados causó movimiento en el vestidor albiazul, siendo el técnico, Fernando Ortiz, quien salió al quite tras la noticia.

El argentino confesó que la decisión fue totalmente del jugador, de quién se quedará con su profesionalismo en el poco más de seis meses al mando del equipo regio.

“Sé que fue una decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas, él sabía exactamente lo que yo pensaba, como a él y a todos sus ex compañeros, yo no le cierro la puerta a nadie. Me quedo con el profesionalismo de Rogelio”, comentó previo a arribar su vuelo hacia Mazatlán para el amistoso contra los “cañoneros”.

Bajo esta misma línea, el sudamericano reconoció que dicha salida no afectará al trabajo que se venía haciendo en esta pretemporada, respetando lo que el “Mellizo” optó por decidir finalmente.

“No (va a afectar el trabajo), hay compañeros que lo pueden hacer también de la misma manera, veremos cómo afrontamos esta semana. Compañeros seguramente ha dejado en la institución, es el goleador histórico de la institución, siempre lo reconocí, pero son cosas que tiene el futbol y es respetable su decisión”, agregó.

El ariete nacionalizado mexicano fungió como el goleador en el primer y único semestre dirigido por el ‘Tano’ con 8 dianas.

Cabe destacar, que el futbolista no hizo el viaje al parejo, ni siquiera terminó el entrenamiento de este viernes a la par, pues ya había aceptado la oferta del conjunto del Pedregal horas antes.