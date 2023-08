Me preocupan las lesiones: Siboldi

Monterrey, Nuevo León. Tigres pudo darle la vuelta a Santos sobre la hora y rescató un valioso triunfo, el cual puso contento a Robert Dante Siboldi; sin embargo, salió demasiado preocupado por el tema de las lesiones.

El técnico charrúa apuntó a las bajas de Guido Pizarro y Ozziel Herrera (se unen a la lista junto a Diego Lainez y Eugenio Pizzuto) quienes salieron con dolencias durante el duelo, siendo ambas bajas de importancia para el entrenador.

“Primero que nada contento, la verdad que los muchachos tuvieron una gran entrega, todo mérito de ellos, nunca bajaron los brazos siempre buscando el arco rival y ganar. Sin duda que nos preocupa (lesiones) pero estamos ocupados en eso, porque también todo el trajín que el equipo viene soportando del torneo anterior y en algún momento se tenía que pagar.

Por más que dosificamos e intentamos en momentos puntuales poner un poquito más de carga para fortalecer el aspecto físico, siempre trabajamos en recuperación y lamentablemente sufrimos alguna bajas que son importantes. Los dos me preocupan muchísimo, no me gusta tener jugadores que no pueda contar. Son de igual se importancia los dos”, confesó post juego.

Asimismo, el uruguayo aceptó falencias a la defensiva, por lo que habrá que mejorar en ese aspecto debido a que los laguneros evidenciaron dicho malestar felino.

“Tenemos que seguir trabajando en ciertos aspectos en lo defensivo, no hay que olvidar que se lastima Guido y entra Diego que venía de una lesión, tenía poco tiempo de entrenar y le tocó hoy. Nos han tocado rivales como Pumas y hoy Santos, son equipos que te hacen transiciones a velocidad y la capitalizan por eso sufrimos un poquito”, agregó.

¿Sin refuerzos?

El experimentado finalizó reconociendo contar con plantilla vasta en cada posición, es decir, dejó entrever que no habrá más refuerzos para este semestre.

“Tenemos equipo completo con este plantel vasto y tenemos los recambios, la prueba es lo de hoy, que con los que entraron lo hicieron bien, dieron vuelta a un juego, sin duda preocupan la lesiones pero tenemos el plantel como para salir adelante para lo que viene en el futuro”, dijo.