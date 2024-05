Me preocupa todo Tigres: Fernando Ortiz sobre ausencias felinas

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados y afinaron detalles para el Clásico Regio 136 ante Tigres de la ida por los cuartos de final del Clausura 2024, edición en la que los felinos llegan con bajas muy importantes, las cuales Fernando Ortiz, tomó en cuenta.

El técnico del Monterrey señaló que pese a dichas ausencias, le preocupa toda la plantilla auriazul al cantar con elementos de bastante experiencia en estás instancias.

“Yo voy a hablar por mí. A mí no me preocupa un nombre individual, sino me preocupa todo un equipo. Si bien son jugadores que en este tipo de partido o en series de liguilla quizás hacen diferencia con lo que usted menciona, yo veo en general.

Me preocupa todo Tigres. También tiene jugadores para reemplazar lo que hoy no cuenta el técnico y me preocupa más eso. No hago enfoque de lo que un jugador puede llegar a determinar o no”, comentó en conferencia de prensa.

Cabe destacar, que la “Pandilla” también tendrá sus bajas como las de Sebastián Vegas y Erick Aguirre por lesión; mientras que por los universitarios las ya conocidas carencias de Nahuel Guzmán, Guido Pizarro y Sebastián Córdova, este par podría regresar para la vuelta del siguiente domingo.

Asimismo, bajo su perspectiva consideró no ser revancha de la última eliminación sufrida ante los de la ‘U’ en el Clausura 2023, al no estar en el banquillo rayado en aquel entonces pero si una buena motivación.

“Para mí no es revancha. Ya lo dije y lo vuelvo a manifestar. No hay revancha. Hay nuevas oportunidades. Las oportunidades es cuando se genera y se termina una posibilidad de poder dejar, en este caso, fases de equipo. Es una nueva oportunidad. Los jugadores también están muy bien.

Entienden la situación que nos afrontamos al rival de la ciudad. Queremos dejar afuera al rival, pero hay que hacer un partido o dos partidos sumamente inteligentes para que eso suceda. Es cuartos de final contra el máximo rival de la ciudad. Si no es una motivación para los jugadores, estaríamos hablando de otra cosa”, agregó.