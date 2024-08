Me gusta la responsabilidad de seguir ayudando a Rayados: Nicolás Sánchez

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados reanudaron acciones en Liga MX con triunfo ante Puebla, en duelo donde Nicolás Sánchez estuvo de interino en el banquillo albiazul.

El argentino señaló haber vivido con tranquilidad esta corta etapa en lo que Martín Demichelis toma el rol durante el fin de semana del equipo, reconociendo su gusto por seguir ayudando al club de sus amores.

“Con tranquilidad lo viví, con el conocimiento que conlleva esta responsabilidad, de mi función que cuando suceden estas cosas en el futbol son corrientes, me gusta tener la responsabilidad de seguir ayudando por así decirlo al club, este proceso que estoy viviendo y que el club me hizo parte de su proyecto, sucedió lo que sucedió con el Tano y con los muchachos no tuvimos problema para llevar esto con Puebla y hoy culminamos de manera correcta y creo que hicimos un buen partido”, mencionó.

En cuando al resultado, ‘Nico’ saco su análisis y lo importante que es haber sacado la victoria como primer objetivo de lo que será la etapa del “Micho” con los regios.

“Encontró la llave para abrir el cerrojo de Puebla, sabíamos que se podía dar, que el protagonismo debíamos llevarlo nosotros, sabíamos que nos iban a esperar, nos esperaron muy atrás, intentamos tener un equilibrio, el punta en la medular del área y entendimos desde afuera, no llegamos a dar indicaciones porque desde adentro entendieron que debían abrir con un disparo fuera del área, el juego interno no podía darse y con una pérdida podrían atacarnos.

Falta muchísimo. Vamos por lo cortito y claro el momento, ganamos un partido que era importante por el momento de transición del club, el punto a favor más allá de haber ganado y llegar a la punta del campeonato, es la reacción de los muchachos. Ahora en adelante, con el cuerpo técnico que entra tendrá un grupo predispuesto para trabajar y llegará motivado para trabajar”, agregó.

La Pandilla es actual líder del certamen y con esa tranquilidad presentarán a Demichelis el próximo lunes.