Me gusta la idea de Guido, estamos todos comprometidos con el proyecto: Diego Lainez

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres alistan armas para medirse al Querétaro, duelo en el que esperan seguir manteniendo la idea de Guido Pizarro, misma que agrada a Diego Lainez.

El extremo derecho confirmó estar a muerte con el proyecto del “Conde”, mismo que los visualiza estando en la parte de arriba y peleando por el título.

“Nosotros estamos contentos, yo creo que la mayoría de los partidos los hemos dominado, a lo mejor, como bien lo estábamos diciendo hace rato, algún partido hemos empatado, sí, pero creo que solo hemos perdido uno.

Estamos bien, es difícil ganarnos, hacernos gol, a mí me gusta la idea de Guido, estamos todos comprometidos con el proyecto y Tigres siempre está para estar ahí arriba y ser campeón”, comentó.

Bajo esta misma línea, el apodado “Factor” reconoció que los felinos llevan manejando dicha idea durante las últimas semanas, siendo ante Atlas del miercoles pasado, lo más parecido a lo que buscan ejercer de aquí a final de torneo, siempre y cuando se mejore en la contundencia, la cual confía plenamente en sus delanteros.

“Creo que es lo que se ha mostrado en gran parte de toda la temporada, igual no siempre va a ser dos o tres goles, como lo dije, hay momentos también en todos los equipos y yo creo que sí, es lo que se ha visto del equipo en su mayoría de juegos, tanto en la liga como en la Leagues Cup y bueno, hay que seguir con esa inercia y tratar de sumar ahora en Querétaro para estar ahí arriba.

Tuvimos ahí un poquito un bajón en cuanto a goles, nos faltó contundencia, pero creo que tenemos, todos nuestros delanteros están capacitados para hacer goles, tienen una calidad mostrada y extraordinaria, siempre le han puesto al servicio del equipo y se ha demostrado. Confiamos en todos los atacantes y ellos la verdad que el que pongan, pues tienen muchísima calidad”, añadió.

Por último, Lainez espera un juego bastante reñido ante los Gallos Blancos, quienes suman dos encuentros sin perder tras empatar ante Cruz Azul y ganar al Pachuca consecutivamente.

“Ha cambiado la dinámica de ellos, llevan sus últimos tres partidos han sido buenos y bueno, es poner atención en los detalles, creo que Querétaro siempre es una plaza que es buena para ellos, que se fortalecen ahí, pero nosotros también vamos con todo y con todas las ganas de sacar los tres puntos y salir victoriosos como lo demanda Tigres siempre”, finalizó.

Los regios viajarán con las ausencias de Diego Sánchez (por disputar el Mundial Sub-20) y Fernando Gorriarán por acumulación de tarjetas.