McLaren se disculpa con sus pilotos por descalificación en Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas, ya de por sí polémico, culminó con un golpe de teatro para McLaren. Varias horas después de la carrera, Lando Norris (2.º) y Oscar Piastri (4.º) fueron descalificados de la clasificación final por encontrar sus bloques de protección con un grosor inferior al mínimo reglamentario de 9mm.

El director del equipo, Andrea Stella, se disculpó públicamente, señalando que la infracción fue involuntaria y que se debió a “daños accidentales sufridos por ambos coches” que aumentaron el movimiento del suelo.

“Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos, en un momento crucial de sus campañas en el Campeonato… Aunque este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada.” — Andrea Stella, Director del Equipo McLaren

Impacto en el Campeonato

La descalificación representa un revés significativo. Norris y Piastri perdieron valiosos puntos con solo dos fines de semana restantes (Qatar y Abu Dabi).