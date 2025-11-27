McLaren pide a Piastri ayudar a Norris para ganar el título de F1: la respuesta es “no”

Oscar Piastri afirmó que el tema de ayudar a su compañero de McLaren, Lando Norris, a ganar el título de Fórmula Uno ya se había discutido y que la respuesta fue “no”.

Norris tiene una ventaja de 24 puntos sobre Piastri y sobre el cuatro veces campeón mundial de Red Bull, Max Verstappen, con dos rondas restantes, incluido el sprint del sábado en Qatar y el gran premio del domingo.

Verstappen se ha convertido en una amenaza seria después de estar 104 puntos detrás de Piastri a finales de agosto y de ganar el fin de semana pasado en Las Vegas, cuando ambos McLaren fueron descalificados.

Preguntado por periodistas en el circuito de Lusail si había habido conversaciones internas sobre ayudar a Norris en algún momento, Piastri respondió: “Hemos hablado muy brevemente del tema, y la respuesta es no”.

“Sigo igualado en puntos con Max y tengo una buena oportunidad de ganar el título si las cosas salen a mi favor, así que así es como lo jugaremos”, dijo el australiano.

Hombro a hombro

Piastri y Norris han ganado siete carreras cada uno esta temporada y el equipo ha repetido que ambos siguen en igualdad de condiciones, pese a la caída de rendimiento del australiano, y que pueden luchar libremente por el título.

La pareja ha logrado mantener una buena relación dentro del equipo, algo poco común en la Fórmula Uno cuando hay tanto en juego.

“Creo que todavía hay una posibilidad, y ya ha sucedido antes”, dijo el Piastri, cuyo mánager Mark Webber estuvo involucrado en una lucha a cuatro por el título en 2010 que finalmente favoreció al piloto de Red Bull Sebastian Vettel.

“Sé que no es imposible”, señaló Piastri, quien podría convertirse en el primer australiano en ganar el título desde Alan Jones en 1980. “Obviamente también sé que es una posibilidad remota.

“No puedo simplemente confiar en tener dos fines de semana perfectos… Necesito que otras cosas salgan a mi favor, y soy muy consciente de ello. “Solo voy a intentar tener los mejores fines de semana que pueda, como intento hacer siempre, y ver qué les pasa a los demás”.

Ferrari y Mercedes, aunque no luchan por el campeonato de pilotos, también están en la batalla por el segundo lugar detrás de McLaren en el campeonato de constructores y podrían quitar puntos a cualquiera de los contendientes individuales.

“Independientemente de cómo se vea el panorama del campeonato para otros, todos salen a pista a pelear por victorias y podios”, dijo Piastri. “Así que no espero que nadie lo ponga fácil”.

ee (dpa, reuters)