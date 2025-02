Mbappe volverá a la selección francesa en marzo, según Deschamps

El capitán Kylian Mbappé regresará a la selección francesa en marzo para los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones contra Croacia, dijo el viernes el seleccionador Didier Deschamps.

El delantero de 26 años, que ha sido 86 veces internacional con Francia, no fue incluido en las convocatorias para los partidos de la Nations League en octubre y noviembre después de fichar por el Real Madrid en julio.

“Por supuesto que estará. ¿Por qué no iba a estar? Sí, por razones muy concretas (no estuvo) pero estará si no le pasa nada desde ahora hasta entonces”, dijo el entrenador en una entrevista con el diario deportivo francés L’Équipe.

“Está muy unido a la selección francesa, aunque haya pasado un periodo personal complicado. Ha recuperado su forma física y eso se nota en su juego, y también en su cabeza”.

El calendario futbolístico se ha convertido en una preocupación cada vez mayor para los jugadores, incluido Mbappé, ya que el creciente número de encuentros puede provocar lesiones. Sin embargo, Mbappé dijo en diciembre que está comprometido con Francia a pesar de sus ausencias anteriores.

El seleccionador citó el periodo de adaptación de Mbappé con el Real como una de las razones para no convocarle durante el parón internacional.

“Pocas vacaciones, poca preparación, seis meses complicados en París, dolores de espalda, una fractura de nariz en la Eurocopa (…) estas cosas tienen obviamente consecuencias atléticas y psicológicas, por no hablar de su adaptación al Madrid”, añadió Deschamps.

Preguntado sobre si las ausencias de Mbappé afectarán a su papel de líder, Deschamps dijo: “Siempre ha habido discusiones internas, individuales o colectivas (…) y (el parón internacional previo) no pone en duda su liderazgo”.

“No tengo ninguna razón hoy para decir que no será capitán en marzo. Pero lo discutiré con él, como hacemos a menudo”.