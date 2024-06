Mbappé no estará en Juegos Olímpicos

*Recién fue anunciado como el fichaje bomba del Real Madrid.

Finalmente siempre no, el futbolista Kylian Mbappé no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que el combinado de su país no tendrá a su máxima estrella, defendiendo su camiseta en casa.

El director técnico del combinado francés, Thierry Henry, presentó la lista preliminar de 25 jugadores que formarán parte de esta selección, con lo que quedó descartada la participación del futbolista que acaba de fichar para el Real Madrid, por 5 años y 180 millones de euros.

Tanto Henry como el futbolista, y el propio Presidente Macron, habían manifestado su deseo de que se le incluyera como uno de los 3 refuerzos mayores de 23 años. Sin embargo, al no ser una competición de FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores para que participen en Juegos Olímpicos.

Kylian Mbappé estaría incluido en la lista del equipo francés que jugará la Eurocopa, que comienza el 14 de junio; los Juegos Olímpicos se disputan a partir del 26 de julio.