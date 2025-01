Mbappé afirma que un cambio de mentalidad levantó en el Real Madrid

Kylian Mbappé atribuyó a un cambio de mentalidad a su mejora de juego en el Real Madrid.

Mbappé desentonó al comienzo de su primera temporada con Madrid, pero paulatinamente ha ido cumpliendo con las expectativas generadas por su impactante fichaje.

El astro francés extendió su racha goleadora al firmar un doblete el domingo en la victoria del Madrid por 4-1 ante Las Palmas. Ha anotado cuatro goles en sus últimos cuatro partidos.

A inicios de diciembre pasado, después de una derrota ante el Athletic Bilbao, Mbappé señaló que había tocado fondo con Madrid y que era hora de cambiar.

“Después de ese partido cambié mi mentalidad. No lo podía hacer peor”, dijo Mbappé el martes en la previa del partido en casa contra Salzburgo en la Liga de Campeones. “Estaba bien físicamente, pero tenía que hacer más y yo lo sabía. Era el momento de cambiar todo porque no había venido al Madrid para jugar mal. Aquí tenemos que jugar bien siempre y estoy listo para hacerlo”

Mbappé dijo que pensaba demasiado cuando llegó por primera vez.

“Yo pensaba mucho. Demasiado”, indicó. “Cómo hacer esto, cómo moverme… y cuando piensas tanto, no juegas bien”.

“Nunca voy a ser un jugador tímido, no. Pero el Real Madrid hay que venir con humildad, porque es un equipo que ha ganado todo y no puedes llegar a él con exigencias”, añadió. “Máximo respeto. Y a trabajar.

El entrenador del Madrid Carlo Ancelotti dijo que estaba contento con la adaptación de Mbappé al equipo. Dijo que una solución para que dejara de pensar demasiado era “volver a lo básico”.

“Que piense menos”, bromeó el técnico italiano. “Debes volver a lo básico, en situaciones así. Cuando un jugador no es capaz de sacar su mejor versión, complica las jugadas. Y esto es incorrecto. Debes simplificar, no complicar”

Ancelotti también salió al paso de reportes de prensa de que planeaba dejar Madrid al final de la temporada.

“La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca en mi vida”, afirmó. “Algún día llegará ese momento, pero no se cuándo será. No lo decido yo. Puede ser mañana (ríe), en unos partidos, un año, cinco años”.

El Madrid ha perdido la mitad de sus partidos de la Champions y se encuentra en el 20mo lugar en la nueva fase de la liga con dos partidos por disputar.

Quedar entre los ocho primeros para acceder directamente a los octavos de final se antoja muy difícil.

“No tenemos mucha posibilidad… y la única es ganar los dos partidos que quedan”, dijo Ancelotti. “Si tenemos que jugar la eliminatoria, lo haremos al máximo. Estamos acostumbrados a este calendario exigente”.