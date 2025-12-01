Max Verstappen aprieta el camino al título de la Fórmula Uno

*Llega a Abu Dhabi a escasos puntos de diferencia.

El actual monarca de la Fórmula 1, Max Verstappen, se adjudicó este domingo la victoria en el Gran Premio de Qatar, consolidando su dominio al imponerse de manera directa sobre Oscar Piastri, quien finalizó en la segunda posición. Lando Norris, por su parte, cerró en el cuarto lugar tras una intensa disputa estratégica que marcó el desarrollo de la competencia.

La carrera estuvo definida por las decisiones en pits y la gestión del ritmo, factores que terminaron favoreciendo al neerlandés, quien mantuvo el control desde los primeros giros.

Con este resultado, el campeonato llegará a su desenlace la próxima semana en Abu Dhabi, donde se terminará de definir la lucha por los puestos clave de la temporada.