Mauricio Culebro, candidato a tomar la presidencia de la FMF

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres podrían tener varios movimientos nuevos en su estructura, pues el nombre de Mauricio Culebro ha estado resonando para ser el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.

El directivo felino es uno de los candidatos idóneos para tomar las riendas que de manera inminente dejará Yon De Luisa a partir del próximo mes de mayo.

El aún alto mando de la FMF no contenderá para una reelección en la siguiente Asamblea de Dueños, siendo él y Mikel Arrola de los favoritos a hacerse del cargo a partir de este año hasta el 2026, aunque el actual presidente de la Liga MX lleva mucha mano en el asunto.

Ante esto, en el club felino están al tanto de la situación y toman el rumor con calma, pues confían en el talento de Culebro para ello, mientras están felices de tenerlo en sus filas como dirigente.

“Nosotros estamos enfocados en Tigres y Mauricio también, no sé quién lo esté candidateando pero es un ‘cuate’ preparado y si lo están candidateando es por algo. Siempre he dicho que una institución como Tigres siempre es sólida y fuerte y ahorita para que entro en especulaciones, nuestro presidente es Mauricio Culebro y estamos enfocados en los dos torneos y estamos trabajando en eso.

No nos sorprende, Mauricio tiene su trayectoria ha estado en Federación, América y ahora aquí, es alguien preparado, así lo ha demostrado pero no sé quién los candidatos o no, ojalá si es él desearle la mejor de las suertes”, comentó Antonio Sancho, Director Deportivo del equipo norteño.

Aún falta tiempo pero de concretarse, los felinos perderían a un presidente y técnico en el mismo semestre, luego de la polémica salida de Diego Cocca hacia el banquillo de la Selección Mexicana.