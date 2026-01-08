Matt Kalil demanda a su exesposa por revelar “secretos de alcoba”

Por Regio Deporte

EE.UU. – El ex liniero ofensivo de la NFL, Matt Kalil, ha decidido llevar su batalla personal a los tribunales. Según documentos difundidos por el portal TMZ, el exjugador interpuso una demanda formal contra su exesposa, la modelo e influencer Haley Baylee, acusándola de invasión de la privacidad y enriquecimiento injusto.

​El conflicto legal estalló a raíz de una serie de comentarios públicos realizados por Baylee, en los que ofreció detalles explícitos sobre la vida íntima de la pareja y, específicamente, hizo comentarios sobre el tamaño del miembro viril del deportista.

​Daño a la reputación

En la documentación presentada ante la Justicia, la defensa de Kalil alega que estas declaraciones provocaron un “severo perjuicio” a su privacidad e imagen pública. El exjugador de los Vikings y Panthers sostiene que su expareja se benefició de estas revelaciones (ganando atención y seguidores) sin ninguna justificación legal, dañando su honor en el proceso.