Materiales El Güero remonta y es finalista

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – La dinastía continúa. Los tricampeones vigentes, Materiales El Güero, demostraron su casta de monarcas al sobreponerse a un marcador adverso para vencer 4-2 al Deportivo Palmeiros y clasificarse, una vez más, a la Gran Final de la Liga Popular Escobedo.

Ante una gran entrada en el campo uno de la Unidad Deportiva La Isla, el duelo comenzó cuesta arriba para los favoritos. Alán “Bandigol” Benítez adelantó a Palmeiros, poniendo en duda el reinado del Güero. Sin embargo, la respuesta fue furiosa: Brayan Aguilar empató los cartones y poco después Oscar Betancourt dio la vuelta al marcador. Antes del descanso, Aguilar apareció de nuevo para firmar su doblete y el 3-1 momentáneo.

Drama y sentencia En el complemento, Palmeiros intentó reaccionar. Aunque fallaron un penal clave previamente, Kevin Pecina acertó una segunda pena máxima para acortar distancias. Pero cuando más presionaba el rival, apareció César Romero para clavar el cuarto gol, sentenciar el 4-2 y asegurar el pase a la final del torneo dirigido por Carlos Medina. ¡El Güero va por la cuarta estrella al hilo!