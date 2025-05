Mateo Girón suma nuevo podio tras desafiante carrera de Trucks México Series en Aguascalientes

En una jornada marcada por múltiples incidentes y condiciones exigentes, Mateo Girón, piloto de la camioneta #5 del equipo Prime Sports Racing, volvió a subir al podio tras finalizar en la tercera posición en la quinta fecha de Trucks México Series, disputada en el Óvalo Aguascalientes México.

Girón arrancó la competencia desde la primera fila, en la segunda posición, aunque una salida complicada lo relegó momentáneamente al cuarto sitio. Durante las primeras vueltas mostró solidez al mantenerse entre los tres primeros, pero hacia el giro 30 perdió algunas posiciones y cayó al quinto puesto debido a problemas de sobrecalentamiento en la camioneta. A pesar de ello, nunca salió del top 10 y supo administrar ritmo y estrategia en una carrera accidentada, neutralizada en cuatro ocasiones por banderas amarillas.

Fue a partir de la vuelta 67 cuando Mateo comenzó su remontada definitiva. Recuperó posiciones y en los últimos 10 giros se consolidó en el grupo puntero, logrando mantenerse en el top 3 y cruzando la meta en tercer lugar, sumando puntos valiosos en su lucha por el campeonato 2025.

El piloto de la camioneta 5 ArmstrongArmored-CANOcomfricsa-HerramientasyCompresoresCARROLL-ContemporaMuebles-CSTconceptoSoluciónTotal-Dinametra-FLEXseguridadPrivada-GrupoElektra-PalcoConsorcioDeComercioInternacional-ConstruccionesyPavimentosGO-Hiperbikes-MueblesDiseñoInternacional-Orpack-ServiciosLogísticosPalco-PETdeOccidente-Red´sComm-Sardimex-UHome-M&A, agradeció el esfuerzo de su equipo técnico y se mostró satisfecho con el resultado, en una de las pistas más rápidas y exigentes del calendario.

“Fue una carrera muy difícil, tuve muchos problemas de sobrecalentamiento y potencia y estuve lidiando con ellos desde la primera vuelta. Esta pista al ser muy rápida es difícil lidiar con esto. Obtener un tercer lugar, nos sabe a victoria, porque minimizamos el mayor de daños posibles. Tanto el equipo como yo estamos dedicando mucho esfuerzo y empeño, lamentablemente las cosas no salieron como queríamos este día. Este fin de semana fue un poco raro, pero estamos fuertes y vamos contentos a Querétaro, es una pista que me gusta y creo que se me va a dar muy bien” señaló al finalizar la celebración del podio.

La próxima cita de la temporada será el 1 de junio en el Autódromo de Querétaro, donde Girón buscará mantener el impulso y seguir sumando puntos importantes en la clasificación general.