Más que presión es responsabilidad volver al triunfo: Marco Antonio Ruiz

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están listos para medirse al Motagua por la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en un duelo donde más que presión será de gran responsabilidad para el técnico Marco Antonio Ruiz, esto para volver al triunfo al conjunto felino.

“Estoy muy acostumbrado a este tipo de situaciones, fui jugador 20 años y llegué a jugar en este estadio con la Selección Nacional, sé la gran responsabilidad que tengo, más que presión es responsabilidad, pero también me gusta hablar de realidades y en los dos torneos estamos con posibilidades de llegar a la Liguilla. Sí, no nos ha ido bien en los últimos partidos pero estamos vivos”, dijo.

En cuando al rival, señaló que no es casualidad que los catrachos estén en dichas instancias, siendo de cuidado en esta ronda.

“No es obra de la casualidad que Motagua esté en estas instancias, ha hecho los méritos suficientes para estar aquí, así como nosotros. Entonces, esperamos un partido complicado y sabemos lo que tenemos que hacer el día de mañana y esperamos hacer lo mismo”, agregó.

Bajo está misma línea, el zaguero Igor Lichnosvky estuvo de acuerdo con el estratega auriauzul, pues comentó que actualmente no hay jerarquías de clubes en el fútbol, esto tras la eliminación del Pachuca en manos de los centroamericanos en octavos de final.

“En el fútbol hoy en día no existe eso, no sé cómo sea el tema de la posición del local, ya no existe. Puede ser un gran equipo que se enfrenta a uno que no tenga quizás la trascendencia y gana. Lo que a nosotros nos ocupa es tomar este juego con el objetivo de una victoria.

En el fútbol no se mira historia dentro de la cancha ni momentos ni al rival porque podemos ser perfectamente nosotros el rival que quieren ellos enfrentar para hacer algo grande, nosotros no podemos permitir. Total respeto al Motagua y lo vamos a enfrentar como si fuera el mejor equipo”, dijo.

Los regios suman cinco partidos seguidos sin ganar con tres derrotas al hilo en Liga MX y dos empates en el certamen internacional. No sé alzan con una victoria desde el 03 de marzo (1-0 ante Necaxa).