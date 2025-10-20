Más de 5 mil corredores escriben la historia 25 del 10K Duendes Del Valle

-Milton Flores y Valeria Gómez, además de Jonás Bertelsen y Marisol Ramos, en las distancias de 10 y 5 kilómetros pasan a las gloriosas páginas del evento iniciado a principios del nuevo milenio.

Por: Raúl E. Guevara Ortiz/Prensa Trotime. – Sin ser parte de la imaginación de uno de los 1812 cuentos escritos por los filósofos y académicos alemanes Jacob y Wilhelm Grimm, donde además de Hadas dieron vida a Blanca Nieves, hoy más de 5 mil corredores dieron vida propia a su propia historia, al escribir la página número 25 de la tradicional Carrera Duendes Del Valle.

Lejos de parecerse a Doc, Gruñon, Feliz, Tímido, Estornudo, Dormilón o Mudito, los modernos personajes despojados del color verde, o del gorro elfo, con el que comúnmente conocemos a los místicos seres pequeños, hoy formando una gran ola roja, y de tenis multicolores entre otros implementos deportivos, tomaron por asalto las principales avenidas del municipio con más alto poder adquisitivo de México.

Fue en punto de las 7:30 horas, cuando en las inmediaciones del icónico Auditorio San Pedro, la gran mancha humana, tomó la Avenida Humberto Lobo, para luego doblar hacia su izquierda por la Avenida Del Valle e iniciar los recorridos de 5 y de 10 kilómetros de los deportistas realizaron, en un evento a beneficio de la Casa Simón de Betania y el respaldo de la Cadena HEB.

Bastaron solo 15 minutos con 45 para que el corredor de origen alemán, Jonás Nohr Bertlesen llegará en solitario a la zona de meta para conquistar el primer lugar del 5K, dejando atrás a los mexicanos Erick Zermeño y Juan Carlos Guerrero, con marcas de 15:56 y 16:19 respectivamente.

Mientras en la rama femenil de la misma distancia, Marisol Ramos Mauleon cronometrando un tiempo de 18:36 se colocará como la mejor, superando a Daniela Roca Tassinari 18:51 y Elia Reyna, 10:28.

Por su parte y superando a poco más de 2,400 corredores participantes en el 10K, Milton Flores González, corredor libre, detuvo los cronómetros en 34 minutos con 06 segundos y llevarse la primera posición, luego de mantenerse en ese sitio desde la mitad de la carrera, dejando las posiciones 2 y 3 para Alejandro Nicolás García Martínez, 34:43 y Rodrigo García Bolado, 35:00.

Y con marca de 39 minutos y 20 segundos Valeria Gómez Fuentes se coronó como la Reina de los Duendes en el 10K, acompañada de sus princesas Katia María Cantú 40:41 y Angélica Mojica Hernández, 40:57.

Durante la edición 2025 de Duendes Del Valle, se contó con una participación 5,574 corredores, donde 2,400 lo realizaron en la distancia de 10 kilómetros y 3,174 en el 5k dentro de un circuito trazado por Trotime, bajo la supervisión y vigilancia de la Secretaría de Protección y Vialidad del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.