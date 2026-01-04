Mariza Nascimento arriba ansiosa de jugar con Tigres 

Monterrey, Nuevo León. Mariza Nascimento ya está en la Sultana del Norte para reforzar a Tigres Femenil como el último fichaje para el Clausura 2026.

La brasileña se dijo muy ansiosa por poder vestir la casaca auriazul, al llamarle mucho la atención el proyecto.

“Contenta por llegar a un equipo tan grande como Tigres. Espero sumar y podamos conquistar mas títulos.

Tigres es un club grande y estoy ansiosa por conocer a su aficion, a los Incomparables en nuestra cancha y claro que me gustó el proyecto y muy feliz y animada para comenzar”, comentó.

Cabe destacar, que la ex Corinthians firmó por tres años con las auriazules, cerrando así el mercado de pases en el semestre tras las llegadas previas de Ilana Izquierdo y Myra Delgadillo; además de la renovación de Mía Villalpando.

Por otro lado, el debut de la amazónica sería hasta la fecha 3 contra León, pues a falta de un anuncio oficial, el partido de presentación en el “Volcán” (vs Puebla) se postergará por causas mayores.